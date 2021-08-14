Полиция разыскивает вандалов, которые надругались над воинскими захоронениями в Ленинградской области

Неизвестные повредили около тридцати надгробий.

Поваленный крест, сорванную с постамента звезду и отверстия от пуль в плитах на Братском кладбище в Выборгском районе Ленинградской области обнаружила сотрудница администрации. В этом месте похоронены 48 бойцов, которые погибли в 1941 и 1944 годах. По сообщению портала 47-ньюс, неизвестные не только повалили крест, но и топтали его ногами. Отдыхающие на соседней базе не слышали шума от выстрелов, которыми повредили плиты. Привести кладбище в порядок планируют до конца года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о повреждении воинских захоронений, которую ввели в кодекс в прошлом году. Это уже второе такое расследование в регионе. Первое начали месяц назад, когда поисковики обнаружили строительство на месте погребения солдат в Тосненском районе. Всего в России по этой статье возбудили пять дел.

Виновным в повреждении воинских захоронений грозит до трёх лет колонии, или до пяти лет, если они действовали в группе.