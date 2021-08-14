Во Франции устранили сбой в системе выдачи так называемых санитарных паспортов – передает телеканал BFMTV

Инцидент, затронувший 12 тысяч аптек, не позволял выдавать клиентам цифровые коды об отрицательных результатах теста на ковид.

В стране с 9-го августа действует система, при которой все совершеннолетние французы без специального цифрового пропуска де-факто не могут пользоваться никакими общественными местами и транспортом. Чтобы получить такой пропуск, нужно либо быть привитым, либо недавно переболевшим, либо постоянно за свой счет сдавать все новые и новые тесты на ковид. Это вызвало многотысячные акции протеста по всей стране.

Сегодня как раз заканчивается первая неделя работы паспортов, в течение которой власти обещали никого не штрафовать.