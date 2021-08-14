Представитель МИДа Захарова объявила, при каких условиях журналистке Би-Би-Си все-таки продлят рабочую визу в РФ

Представитель МИДа Мария Захарова объявила, при каких условиях журналистке Би-Би-Си Саре Рейнсфорд все-таки продлят рабочую визу в Россию. На Смоленской площади обещают сделать это, если на аналогичный шаг в отношении неназываемого российского журналиста пойдут власти Великобритании. Свои действия в Москве называют зеркальной мерой после того, как проблемы с визой возникли у россиянина.

Ранее стало известно, что журналистке, которая треть жизни прожила в России, отказались продлевать визу, и она обязана покинуть страну до 31-го августа.