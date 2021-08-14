В Москве задержали пятерых участников акции КПРФ на Пушкинской площади, трансляцию вели телеканал «Дождь» и ютуб-канал депутата Валерия Рашкина.

Акцию организовали как встречу депутатов-коммунистов (среди которых был и сам Рашкин), с избирателями. Согласно афише мероприятия, оно было «против принудительной вакцинации, политических репрессий, беспредела партии жуликов».

Первым после выступления коммунистов задержали пикетчика с плакатом про арестованного хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала и мужчину, потребовавшего объяснить, почему его уводят с площади.

Кроме того, полицейские задержали двоих мужчин с плакатами «Умное голосование» и «Нет партии жуликов и воров», а также женщину с плакатом «Свободу Алексею Навальному».

