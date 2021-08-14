Семьи погибших в крушении вертолета на Камчатке получат компенсации в общей сложности по 3 миллиона рублей

Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов. 2 млн рублей выплатит страховая компания и еще по миллиону – сам перевозчик, «Витязь-Аэро».

Вертолет Ми-8 авиакомпании упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике 12-го августа. Из 16 человек на борту удалось спасти половину. На месте крушения работают водолазы – известно, что сам вертолет оказался на глубине более ста метров, а выжившие самостоятельно всплыли с глубины около девяти. Причина катастрофы по-прежнему официально не установлена.