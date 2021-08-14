Сразу три российских фильма получили призы на завершившемся в швейцарском Локарно кинофестивале

Фильм «Герда» режиссера Натальи Кудряшовой получил приз за лучшую женскую роль и приз молодого жюри. Еще один такой же приз достался картине «Медея» режиссера и сценариста Александра Зельдовича. Актер Филипп Янковский получил специальный приз за главную роль в фильме «Иван Денисович».

Фестиваль в Локарно – один из старейших в Европе наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским. В этом году он проходит в 74-й раз.