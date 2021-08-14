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20:38, 14 августа 2021

Сразу три российских фильма получили призы на завершившемся в швейцарском Локарно кинофестивале

Фильм «Герда» режиссера Натальи Кудряшовой получил приз за лучшую женскую роль и приз молодого жюри. Еще один такой же приз достался картине «Медея» режиссера и сценариста Александра Зельдовича. Актер Филипп Янковский получил специальный приз за главную роль в фильме «Иван Денисович».
Фестиваль в Локарно – один из старейших в Европе наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским. В этом году он проходит в 74-й раз. 


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