Циклон на Кубани может спровоцировать в ближайшие часы смерчи, оползни и выход рек из берегов – это прогноз регионального управления МЧС. При наихудшем сценарии развития событий аномальные ливни в регионе могут не закончиться до конца понедельника. В министерстве обращаются к жителям и гостям региона с просьбой в непогоду без крайней необходимости не покидать свои жилища, соблюдать меры безопасности. Минувшей ночью в районе Анапы и Темрюка выпала годовая норма осадков, тысячи домов затоплены, десятки тысяч людей остались без света.

