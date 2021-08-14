Путин поручил министру обороны РФ представить к государственным наградам погибших в крушении пожарного самолета Бе-200

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам погибших в крушении пожарного самолета Бе-200 в Турции и выразил соболезнования их семьям.

Ранее сообщалось что к месту крушения для выяснения обстоятельств направились сотрудники российского посольства в Турции и комиссия российского Минобороны. А глава турецкого МИДа выразил соболезнования народам России и Турции в связи с происшествием.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку после очередного вылета для тушения лесных пожаров. На борту было 8 человек – пять русских и трое турок, все они погибли.