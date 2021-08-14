Футбольный клуб «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд

Он переиграла «Урал» со счетом 1:0 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве.

Единственный гол в матче забил Роман Зобнин, полузащитник отличился во втором тайме после передачи Георгия Джикии.

Ранее «Спартак» дважды проигрывал «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов, а также не смог справиться с «Нижним Новгородом» в матче третьего тура РПЛ