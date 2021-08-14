Патриарх Кирилл отменил поездку в Соловецкий монастырь после того как стало известно, что у его настоятеля коронавирус

Отказаться пришлось от традиционного визита на дни Преображения Господня, еренесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких и Собора Соловецких святых – соответственно 19-го, 21-го и 22-го августа.

Сейчас заболевший наместник Соловецкого монастыря владыка Порфирий находится на изоляции в своих покоях на территории обители. Известно, что болезнь протекает в легкой форме. Интересно, что именно Порфирий ранее в своих проповедях утверждал, что компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его». Наместник также усомнился в том, что в людях, решившихся на вакцинацию, «образ божий сохранится неповрежденным». Позднее он признал, что распространял непрофессиональную и спорную информацию.