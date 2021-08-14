Президент косметического концерна Natura Siberica отверг обвинения сотрудников в рейдерском захвате предприятия

Сергей Буйлов объявил, что был вынужден «обратиться за помощью к внешним помощникам, чтобы получить доступ к документам компании».

Накануне коллектив бренда обвинил Буйлова, ранее работавшего гендиректоров компании и уволенного за профнепригодность, в захвате фирмы после смерти ее основателя Андрея Трубникова. В частности, Буйлов приказал всем вернуться с удаленки, а вдове Трубникова, выступавшей против него, обнулил пропуск на территорию компании.