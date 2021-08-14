ЦИК зарегистрировал на выборы в Госдуму почти 600 кандидатов от непарламентских партий без какого-либо дохода

Центризбирком зарегистрировал на сентябрьские выборы в Госдуму почти 600 кандидатов от непарламентских партий без какого-либо дохода. Из них почти половина указала, что еще и не владеет какой бы то ни было недвижимостью, транспортом или ценными бумагами. 12 кандидатов заявили о наличии зарубежной недвижимости – они представляют партии «Гражданская платформа», «Зеленые», «Яблоко», Партия роста и Партия пенсионеров.

Самым богатым кандидатом, согласно опубликованным декларациям, оказался лидер партии «Новые люди» Андрей Нечаев с почти 4,5 млрд рублей.

Ранее соратники Алексея Навального опубликовали расследование, согласно которому кандидат в депутаты, телеведущий «России-24» Евгений Попов вместе с супругой Ольгой Скабеевой владеют собственностью на 300 млн рублей.