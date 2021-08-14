Лесной пожар в Якутии пересек границу округа Якутск

Наивысший класс пожароопасности установлен уже в 6 районах республики. Об этом рассказал на брифинге глава Минэкологии республики Сахамин Афанасьев. В то же время отмечается, что угрозы жилым и социально-значимым объектам по-прежнему нет.

Ранее стало известно, что полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава МЧС и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район, в котором сейчас отмечается наиболее тяжелая обстановка с лесными пожарами. Трутнев также запросил у данные о площади возгорания у Роскосмоса.

Общая площадь якутских перевалила за 7000000 гектаров – это больше площади Грузии.