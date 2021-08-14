МЧС просит дополнительные полномочия по борьбе с лесными пожарами

Об этом глава ведомства Евгений Зиничев рассказал на совещании с президентом Владимиром Путиным. Сейчас спасателей без дополнительных согласований можно перебрасывать на тушение только тех пожаров, которые угрожают населенным пунктам – а Зиничев просит расширить этот режим на все пожары в зоне бедствия.

Сам Путин подтвердил, что получает доклады по ситуации в Якутии регулярно. И поручил организовать борьбу со стихией, уделяя при этом особое внимание жителям с хроническими заболеваниями и животным в зоне ЧС. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что бригады медиков готовы вылетить к Якутию для помощи пострадавшим.

Тем временем выгоревшая площадь в регионе превысила 7 млн гектаров – это площадь таких стран, как Ирландия, Чехия или Грузия.