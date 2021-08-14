Тем временем глава турецкого МИДа выразил соболезнования народам России и Турции в связи с происшествием.
Самолет потерпел крушение при заходе на посадку после очередного вылета для тушения лесных пожаров. На борту было 8 человек – пять русских и трое турок, все они погибли. Причины аварии устанавливаются.
Комиссия российского Минобороны вылетела в Турцию для выяснения обстоятельств крушения самолета-амфибии Бе-200
Тем временем глава турецкого МИДа выразил соболезнования народам России и Турции в связи с происшествием.