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19:52, 14 августа 2021

В России третий день подряд обновляются абсолютные суточные максимумы ковидных смертей по данным оперативного штаба

На сей раз показатель составил 819 человек. Наибольшее число погибших – 57 – в столице, следом идут Петербург (48 человек), Иркутская область, Краснодарский и Пермский края, Ростовская и Нижегородская области. Суточный прирост случаев второй день держится выше 22000 человек, при этом чиновники говорят о стабилизации ситуации.
В общей сложности по данным штаба с начала пандемии от ковида умерли почти 170 тысяч россиян. Интернет-издание «Медиазона», ссылаясь на данные Росстата и вице-премьера Татьяны Голиковой, называло цифру избыточной смертности за тот же период в 630 тысяч человек. 


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