В России третий день подряд обновляются абсолютные суточные максимумы ковидных смертей по данным оперативного штаба

На сей раз показатель составил 819 человек. Наибольшее число погибших – 57 – в столице, следом идут Петербург (48 человек), Иркутская область, Краснодарский и Пермский края, Ростовская и Нижегородская области. Суточный прирост случаев второй день держится выше 22000 человек, при этом чиновники говорят о стабилизации ситуации.

В общей сложности по данным штаба с начала пандемии от ковида умерли почти 170 тысяч россиян. Интернет-издание «Медиазона», ссылаясь на данные Росстата и вице-премьера Татьяны Голиковой, называло цифру избыточной смертности за тот же период в 630 тысяч человек.