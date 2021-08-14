Фильм «Герда» российского режиссера Натальи Кудряшовой получил приз за лучшую женскую роль на фестивале в Локарно

Фильм «Герда» российского режиссера Натальи Кудряшовой получил приз за лучшую женскую роль и приз молодого жюри на фестивале в Локарно, Швейцария.

«Золотого леопарда» взяла актриса-дебютантка Анастасия Красовская. Еще один приз молодого жюри достался картине «Медея» режиссера и сценариста Александра Зельдовича.

Ранее стало известно, что актер Филипп Янковский получил специальный приз за главную роль в фильме «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына.

Фестиваль в Локарно – один из старейших в Европе наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским. В этом году он проходит в 74-й раз и закрывается сегодня.