Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков пообещал снизить среднюю стоимость билетов еще на 7 процентов, если перевозчику разрешат не страховать пассажиров от невылета в случае болезни. Сейчас компания обязана возмещать пассажиру полную стоимость перевозки в таком случае – и по оценке Калмыкова, это повышает стоимость перелета для всех пассажиров на 7 процентов.

Также Калмыков пожаловался на обилие поддельных справок, для проверки которых приходится нанимать дополнительных сотрудников.

По оценке сайта РБК средняя стоимость билета «Победы» в прошлом году составляла 4000 рублей.