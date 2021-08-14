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19:10, 14 августа 2021

На Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7.2

Число жертв может насчитывать несколько тысяч.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км недалеко от коммуны Ле-Ке, где живет около 125 тысяч человек. В интернете уже появилось множество видео и фото свидетельств разрушений, многие здания сравнялись с землей, дома превратились в руины. Специалисты геологической службы США полагают, что число погибших огромно, а пострадать могли десятки тысяч человек. Прогнозы сделаны на основании изучения плотности населения в регионе и сейсмологической устойчивости зданий. В свою очередь директор службы гражданской обороны Гаити Джерри Чандлер затруднился назвать даже приблизительное число погибших, сейчас только начинают разбирать завалы, помогают раненым, находят жертв стихийного бедствия. Уже известно, что среди них есть дети. В наиболее пострадавшие от землетрясения районы страны отправился премьер-министр Гаити. Глава кабинета министров пообещал задействовать все ресурсы для помощи людям.

Гаити все еще не восстановилось после разрушительного землетрясения 2010 года, тогда погибли более 200 тысяч человек.


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