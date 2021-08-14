Около 10 силовиков получили травмы в ходе столкновений с националистами во время акции в центре Киева

Сторонники украинской ультраправой партии «Национальный корпус», несколько сотен человек, днем собрались на площади Независимости и оттуда направились к офису президента страны Владимира Зеленского. Некоторые националисты принесли с собой автомобильные покрышки, они позже полетели в силовиков. Конфликт начался из-за отказа одного из лидеров националистов проходить досмотр, он дал команду идти на прорыв. Начались столкновения. Силовиков закидывали файерами, дымовыми шашками, брусчаткой. Те пытались сдержать толпу с помощью слезоточивого газа. Несколько нацгвардейцев получили травмы, у семерых полицейских ожоги глаз. В полиции позже сообщили о возбуждении уголовного дела. От офиса президента агрессивно настроенная толпа двинулась к дому, где якобы проживает Зеленский. Территорию дома забросали дымовыми шашками. Националисты обвиняют украинские власти в репрессиях, они добиваются отмены части «минских соглашений» и заявляют, что не допустят «капитуляции страны перед Кремлем».

Ультраправая партия «Национальный корпус» запрещена в России. Ее сторонники называют сфабрикованным уголовное дело, которое ранее возбудили в отношении членов партии. Их среди прочего подозревают в вымогательстве