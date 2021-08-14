Великобритания, Швейцария, Швеция, Дания, Чехия, Норвегия и другие страны закрыли свои посольства в Афганистане и эвакуируют персонал из Кабула на фоне наступления на столицу боевиков запрещенного в России движения «Талибан». Россия эвакуацию своей дипмиссии пока не планирует.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на этом фоне призвал «Талибан» прекратить военные действия и возобновить переговоры.

Гуттериш также выразил глубокую обеспокоенность тем, что талибы вводят жестокие ограничения, особенно в отношении женщин и журналистов.

