Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на Гаити, есть погибшие

Это подтвердили местные власти – правда, число жертв они пока назвать затрудняются. Эпицентр толчком находился на глубине 10 км в районе коммуны Ле-Ке на юге страны, с населением свыше 100 тысяч человек. Объявлялась угроза цунами, позже ее сняли.

Стоит отметить, что в прошлый раз, когда на острове разразилось землетрясение, в январе 2010-го, оно было даже чуть меньшей магнитуды – 7,0 – и тогда погибли, только по официальным данным, 222 с лишним тысячи человек.