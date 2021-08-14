Главврача больницы Владикавказа, где умерли из-за перебоев с кислородом пациенты, отправили под домашний арест

Главврача больницы во Владикавказе, где умерли из-за перебоев с кислородом пациенты ковидной реанимации, отправили под домашний арест на 2 месяца. Владимира Плиева обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прорыв трубы, подающей кислород, произошел 9-го августа – прежде, чем наладили подачу из резервных источников, погибли девять человек. Плиева задержали на следующий день. В минздраве Северной Осетии подчеркивают, что Плиев еще за месяц до трагедии просил выделить средства на строительство резервной кислородной линии.