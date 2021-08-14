Неизвестные обклеили подъезд активистки Алины Ивановой ее голыми фотографиями

Об этом сама она рассказала в своем фейсбуке. Причем злоумышленники, по ее словам, использовали специальный клей, который отдирается только вместе со штукатуркой – и так по всем 14-ти этажам. Сама активистка называет это давлением со стороны силовиков.

Иванова устроила перформанс, сфотографировавшись перед отделом полиции со снятыми штанами. Таким образом она выступила против ареста екатеринбургской модели Елены Никифоровской за аналогичную акцию. После этого Ивановой дали 5 суток по статье о хулиганстве.