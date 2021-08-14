На Кубани более 20 тысяч человек остаются без света из-за рекордных ливней

1,5 тыс жителей эвакуированы. Об этом доложил на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, в районе Анапы и Новороссийска затоплены полторы тысячи домов и почти две тысячи дачных участков, за ночь выпала годовая норма осадков. Отдельные районы пострадали от разгула стихии и в соседних Крыму и Ростовской области.