На Кубани более 20 тысяч человек остаются без света из-за рекордных ливней

1,5 тыс жителей эвакуированы. Об этом доложил на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, в районе Анапы и Новороссийска затоплены полторы тысячи домов и почти две тысячи дачных участков, за ночь выпала годовая норма осадков. Отдельные районы пострадали от разгула стихии и в соседних Крыму и Ростовской области.
2021-08-14T18:33:02+03:00
2021-08-14T18:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 14 августа 2021
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