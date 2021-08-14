Применение авиации, аналогичной той, что РФ отправляет в Грецию и Турцию, для тушения пожаров в Якутии пока невозможна

Применение авиации, аналогичной той, что Россия отправляет в Грецию и Турцию, для тушения пожаров в Якутии пока невозможна – это признал глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания у президента Владимира Путина. Мешает этому сильная задымленность в районе бедствия – отправить самолеты можно будет, как только улучшится видимость, ориентировочно это произойдет через 2 дня.

Путин в ходе совещания подчеркнул, что масштабы лесных пожаров и потопов, с которыми страна столкнулась этим летом, беспрецедентны, но несмотря на это, учебный год во всех пострадавших районах должен начаться вовремя – а пока поручил организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях.

Тем временем выгоревшая площадь в регионе превысила 7 млн гектаров – это площадь таких стран, как Ирландия, Чехия или Грузия.