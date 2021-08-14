Сотрудники российского посольства в Турции отправились к месту катастрофы пожарного самолета-амфибии Бе-200, передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей самой дипмиссии.

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку после очередного вылета для тушения лесных пожаров. На борту было 8 человек – пять русских и трое турок, все они погибли. Причины аварии устанавливаются.