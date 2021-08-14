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Эксклюзив Эха 18:15, 14 августа 2021

Член ТИК района Крылатское: Агитаторы кандидата от «Единой России» Евгения Попова представляются членами УИКов

Член ТИК района Крылатское Алексей Крапухин рассказал, что агитаторы за кандидата от «Единой России» Евгения Попова представляются членами УИКов. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«В квартиру позвонили, сказали: «Участковая избирательная комиссия, хотим передать материалы». Стоит женщина, полностью вся экипированная в футболку, в кепку с именем Евгения Попова, кандидата в депутаты Государственной Думы по нашему округу от партии «Единая Россия», и передает мне его агитационные материалы – газету, листовку и что-то еще», – поделился Крапухин.
Как член ТИК района, А.Крапухин хотел составить жалобу на незаконную агитацию, но выяснилось, что женщина не является членом УИК. «Я сказал: я тоже член избирательной комиссии, но вышестоящей, территориальной, сейчас будем на вас составлять жалобу, потому что член участковой избирательной комиссии не имеет права агитировать за других кандидатов. Она тут же стушевалась, начала говорить: ой, извините, я неправильно представилась». Конечно, никакого удостоверения мне не смогла показать, потому что призналась, что работает в штабе Евгения Попова, известного телеведущего, который у нас баллотируется, и ее проинструктировали, что она должна представляться членом УИК с тем, чтобы люди активнее открывали двери и получали агитационные материалы", – рассказал Крапухин.
Крапухин назвал методы агитации, которые использует Попов «нечестными и абсолютно незаконными».
Евгений Попов – ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», кандидат в депутаты ГД от партии «Единая Россия».


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