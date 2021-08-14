Братья-гомосексуалы из Чечни, которых преследуют власти республики, пропали из СИЗО в Грозном, об этом сообщила телеканалу Дождь Российская ЛГБТ-сеть.

Представители ЛГБТ-сообщества забили тревогу после того как Исмаила Исаева и Салеха Магомадова вчера не привезли в суд Ачхой-Мартана. Там должны были начаться предварительные слушания по делу братьев, которых обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании. По версии следствия Исаев и Магамадов передали одному из боевиков пакет с продуктами. Адвоката после сорванного заседания не пустили к обвиняемым в СИЗО под предлогом карантина из-за коронавируса. При этом Александр Немов рассказал, что юношей содержали в одиночных камерах, они полностью прошли вакцинацию. В первом СИЗО Грозного братья – у них разные фамилии, поскольку у одного фамилии матери, у другого отца – находятся полугода. Их туда поместили после задержания сотрудниками ОМОНа в Нижнем Новгороде в начале февраля, братья туда уехали год назад из Чечни, спасаясь от преследования. До этого их держали в тюрьме в северокавказской республике за сексуальную ориентацию и ведение оппозиционного телеграм-канала. После того как братьев принудительно вернули в Чечню их поместили в СИЗО обвинив в пособничестве терроризму. Суд по мере пресечения как отмечал ряд интернет-изданий проходил без адвокатов и родителей чеченцев.

Российская ЛГБТ-сеть несколько дней назад сообщила, что Исаев и Магомадов просили о личной встрече с адвокатом, чтобы сообщить ему какую-то информацию. Немов подал жалобу во ФСИН и прокуратуру о незаконном отказе пустить адвоката к подзащитным. Фонд «Сфера», который выступает оператором «Российской ЛГБТ-сети» признан властями иноагентом.