Федеральная антимонопольная служба предлагает ограничить рост наценок в торговых сетях

Вопрос об остановке роста цен обсуждался на совещании с представителями торговых сетей. На нем речь шла о подготовке соответствующего законопроекта, сообщили источники интернет-издания Forbes. По его сведениям, крупные ритейлеры также подтвердили эту информацию. Кроме того, в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит» прошли внеплановые проверки. ФАС отмечает, что их проводили для недопущения повышения цен без каких-либо оснований на социально значимые продовольственные товары. Пока торговым сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе, но в дальнейшем их может регулировать специальный законопроект. Отчет Федеральная антимонопольная служба ждет уже на следующей неделе, когда состоится новое совещание. В ходе него ритейлеры должны предоставить список товаров для снижения наценки.

В конце июля президент Владимир Путин призвал профильыне ведомства глав регионов активнее следить за ситуацией с ростом цен на продукты.