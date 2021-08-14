Пять российских военных погибли в результате крушения в Турции пожарного самолета, подтвердили в Минобороны.

Трагедия произошла уже после того, как российский самолет-амфибия Бе-200 выполнил задачу по тушению очага возгорания в районе населенного пункта Адана. Он разбился, заходя на посадку, сообщают в Министерстве обороны. В сети появилась видеозапись, на которой видно, как самолет направляется к возвышенности, сбрасывает воду, затем скрывается из виду, запись прерывается, на следующем кадре, снятом с того же ракурса, видно, как из-за сопки поднимается столб дыма. На другой видеозозаписи, снятой с большого расстояния, видно, что самолет врезается в гору. К месту крушения сразу же направились поисково-спасательные отряды. На борту самолета находились 5 российских военнослужащих и три гражданина Турции, которые указывали экипажу очаги пожаров. Все они погибли. Пока официальных версий о возможных причинах катастрофы не озвучивалось. По неподтвержденным данным, мог отказать двигатель. Минобороны направило специальную комиссию, которая займется расследованием трагедии.

О том, что МЧС направляют в помощь Турции авиагруппировку, стало известно в конце июля. Между тем, в России также продолжается борьба с пожарами, огонь уже уничтожил миллионы гектаров леса. По данным природозащитников, ситуация с пожарами значительно хуже, чем в прошлые годы