Масштаб природных бедствий в некоторых субъектах носит небывалый характер

Это на совещании по ликвидации последствий наводнений и природных пожаров признал Владимир Путин.

Президент распорядился Как можно быстро оценить ущерб от природных пожаров, принять планы восстановления, подумать над условиями для жизни людей в зоне риска минимизировать урон животному миру. Глава государства особо отметил, что все дети из пострадавших от пожаров и потопов регионов должны пойти в школу вовремя.

Лесной пожар в Якутии пересёк границу столицы региона. Об этом сообщил министр экологи, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев . Афанасьев обратил особое внимание на те пожары, которые угрожают населённым пунктам в Горном Улусе, Намском улусе и некоторых других.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Рослесхозу разработать федеральный механизм для принятия решений по масштабным лесным пожарам, как те , что бушуют сейчас в Якутии. По его словам, совершенно очевидно, что пожары в Якутии являются не только проблемой этой республики.