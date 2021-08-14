Масштаб природных бедствий в некоторых субъектах носит небывалый характер

Это на совещании по ликвидации последствий наводнений и природных пожаров признал Владимир Путин.

Президент распорядился Как можно быстро оценить ущерб от природных пожаров, принять планы восстановления, подумать над условиями для жизни людей в зоне риска минимизировать урон животному миру. Глава государства особо отметил, что все дети из пострадавших от пожаров и потопов регионов должны пойти в школу вовремя.



Минфин в ближайшие дни завершит оформление выплат гражданам, пострадавшим из-за пожаров в Якутии. Как сообщил на совещании у Путина замминистра финансов Михаил Котюков, речь идет о сумме 89 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что больше всего пострадали болееи170 жителей села Бясь-Кюель, чьи дома сгорели.