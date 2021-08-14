Пять российских военных и трое граждан Турции погибли в результате катастрофы самолета Бе-200 — Минобороны РФ

Погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турции, сообщили в Минобороны РФ.

«Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли», — говорится в сообщении.

Самолет Бе-200 тушил в Турции пожары. По данным Минобороны РФ, самолет потерпел катастрофу 14 августа около 15:10 мск при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе населенного пункта Адана.

Турецкие специалисты указывали российскому экипажу на очаги пожаров, сказали в Минобороны.