Журналистка британской корпорации BBC Сара Рейнсфорд опасается, что её никогда не пустят в Россию

Ранее ей не продлили рабочую визу после острых вопросов на пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске.

Журналистка связывает это с постоянным ухудшением внутриполитической ситуации. Об этом Сара Рейнсфорд рассказала в эфире четвертого канала радио BBC.

Почти треть своей жизни я прожила в России. Я учила язык, культуру, историю. Все это время я пыталась рассказать миру историю России, но делать это становилось все труднее. Оттуда убирают тех, кто пытается объяснить миру эту страну. Им не нужны такие люди. 90-е годы были временем новой, захватывающей свободы для россиян, но с тех пор права и свободы постепенно урезались. Это явный признак того, что Россия замыкается в самой себе.

Сара также отметила, что в последнее время работа российских независимых СМИ сталкивается со все большими трудностями, а самих таких изданий становится все меньше.