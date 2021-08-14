Талибы начали устанавливать ограничения в захваченных областях Афганистана

Многие из этих обязательств касаются женщин.

Жительницы Афганистана рассказали в интервью «Дойче Велле», что им запрещают носить определённую одежду и выходить на улицы без сопровождения мужчины.

Во времена правления Талибана моя мать пошла со мной купить мне мороженое. Я стала свидетелем того, как талибы избили мою мать только за то, что она на пару минут открыла своё лицо. Я никогда не забуду чувство беспомощности… Я тогда была маленьким ребёнком. Сегодня я снова опасаюсь, что если Талибан придёт к власти, мы вернёмся к тем же тёмным временам.

Никому не разрешается ходить на рынок без сопровождения мужчины. Если выходишь с ним, то всё нормально. Но что будет с теми, кому не с кем выйти из дома, ведь многие женщины потеряли своих молодых мужей, и теперь некому заботиться о них. Как они смогут продолжать свою повседневную жизнь?

Мы на грани потери всего. Я действительно потеряла надежду, и в эти дни я просто пытаюсь собрать своих подруг вместе, чтобы мы могли сесть и поделиться своими планами на будущее. Потому что если придут талибы, никто из нас не выживет.Мне больше нечего сказать. Я знаю, что нас убьют.

Также талибы проверяют телефоны жителей и подвергают наказанию, если в них находят запрещённые с их точки зрения вещи. Обеспокоенность ситуацией уже выразил генсек ООН Антониу Гуттериш. *Талибан — террористическая группировка, запрещенная в России