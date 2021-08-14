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17:04, 14 августа 2021

Персоналу посольства США в Кабуле на фоне наступления талибов* поручено уничтожить секретные документы

К уничтожению рекомендованы также предметы, «которые можно использовать в целях пропаганды», например, американские флаги. Источники агентства Bloomberg заявили, что уничтожение материалов — стандартная практика в случае сокращения состава дипмиссий. Ранее власти США сообщили об эвакуации части сотрудников посольства в Кабуле. Также стало известно, что Дания и Норвегия закрывают свои посольства в Кабуле, а Германия сократит численность дипперсонала в Афганистане.
По словам дипломатического источника CNN, Талибан* может изолировать Кабул в течение недели или ближайших трех дней, однако это не означает, что талибы войдут в столицу. *Талибан — террористическая группировка, запрещенная в России


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