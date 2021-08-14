На юге Турции разбился пожарный самолёт министерства обороны России

На его борту было пятеро российских военных и трое местных.

Самолёт-амфибия Бе-200 упал при заходе на посадку. Инцидент как сообщили в министерстве обороны произошёл после того как российские военные потушили очаги природного пожара в районе крупного города АданА на юге Турции. Трое местных на борту указывали россиянам места тушения огня. Пожарный самолёт, судя по опубликованному в соцсетях видео, упал после того как врезался в гору. Судьба людей, находившихся на борту пока неизвестна. К месту катастрофы выехали российские дипломаты. Они выясняют, есть ли выжившие, сообщили в посольстве. Также направлена комиссия минобороны России, она будет выяснять причины ЧП, сказали в ведомстве. ВВС Турции со своей стороны направили самолёт и вертолёт для поисково-спасательных работ, сообщает агентство ТАСС. По данным турецкого телеканала NTV все люди, которые были в самолете, погибли. Официально это не подтверждено. В прошлом месяце минобороны рапортовало об отправке в Турцию самолёта для помощи в тушении пожаров. В введомстве уточнили, что это Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России. Эксперты называют самолёт очень надёжным, отмечая что он ни разу не попадал в катастрофу.

В прошлом году к тушению природных пожаров в Турции привлекали два российских самолёта-амфибии. Они помогали в ликвидации крупных пожаров на стратегически важных объектах в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума, сообщает агентство Интерфакс.