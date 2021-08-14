Около десяти полицейских пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Зеленского в Киеве

Около десяти полицейских пострадали в ходе столкновений с националистами у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом в Facebook сообщил официальный представитель МВД страны Артем Шевченко. Силовики применили слезоточивый газ. Со стороны националистов в полицейских летели петарды и дымовые шашки. Возбуждено уголовное дело. Ранее участники запрещенной в России организации «Национальный корпус»* устроили протестную акцию против, как они утверждали, «масштабной зачистки проукраинского общественно-политического поля». Участники обвинили Киев в подготовке к и «сдаче национальных интересов страны».