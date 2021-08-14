В России третий день подряд фиксируются максимальные показатели смертности от коронавируса

По данным оперативного штаба, за сутки непосредственно от ковида умерли 819 человек. Это наибольший показатель с начала пандемии. По данным оперативного штаба, заразились более 22 100 человек, Днем ранее было выявлено около 22 300 заболевших.
2021-08-14T16:34:15+03:00
2021-08-14T16:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 14 августа 2021
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