Росприроднадзор проверяет сообщения о появлении «нефтяных озер» в близи Соль-Илецка

Как рассказала глава ведомства Светлана Радионова, местные природозащитники сообщают о большом количестве трупов Животных в окрестностях. У себя в Instagram она пишет, что речь скорей всего идет о т.н. нефтеямах — хранилищах отработанного мазута, оставшихся с советских времен. Владельца у объекта, как утверждает Радионова, нет
2021-08-14T16:33:35+03:00
2021-08-14T16:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 14 августа 2021
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