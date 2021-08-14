Росприроднадзор проверяет сообщения о появлении «нефтяных озер» в близи Соль-Илецка

Как рассказала глава ведомства Светлана Радионова, местные природозащитники сообщают о большом количестве трупов Животных в окрестностях. У себя в Instagram она пишет, что речь скорей всего идет о т.н. нефтеямах — хранилищах отработанного мазута, оставшихся с советских времен. Владельца у объекта, как утверждает Радионова, нет