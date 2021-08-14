В Анапе и Темрюке за ночь выпала годовая норма осадков

Такие данные в ходе совещания у Путина привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, Анапа, Темрюкский и Крымский районы понесли наибольший ущерб затоплений. В результате непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС, боле 100 тыс. человек в 11 населенных пунктах остались без энергоснабжения . Также спасатели эвакуировали в безопасную зону почти 1 тыс детей пяти летних лагерей. Более 800 жителей эвакуированы в ПВР.