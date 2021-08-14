Египетские богословы запретили мусульманам набивать татуировки

«Проклятие Всевышнего тем, кто <...> делает татуировки, и тем, кто просит их себе нанести», — это слова пророка Мухаммеда, утверждает его жизнеописание, автором которого является средневековый мусульманский богослов имам аль-Бухари. Именно на его сборник ссылаются египетские богословы из крупнейшего в мире исламского университета «Аль-Азхар», издавшие религиозное предписание о недопустимости нанесения на человеческое тело татуировок. Их второй аргумент касается потенциальных рисков, которые несет в себе процедура – ведь иглы могут переноситься гепатит C, ВИЧ-инфекции, а также возбудителей других опасных заболеваний. Из этого правила есть исключения. Первое касается рисунков, сделанных на теле хной или не перманентным маркером – их легко можно смыть. Второе исключение допускает нанесение татуировки в случае медицинского предписания – например, когда человеку, имеющему проблемы с памятью, выводят на руке его имя или адрес проживания, чтобы тот не потерялся. В этом случае, подчеркивается в предписании, должна быть возможность удалить татуировку.

В 2007 году египетские богословы запретили делать татуировки со стихами из Корана, обосновав это тем, что нанесение на тело несмываемых рисунков и текстов связано с языческой традицией, а с медицинской точки зрения, может вызывать злокачественные новообразования и псориаз.