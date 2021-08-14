Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом во Владимирской области

В ходе проведения расследования установлено, что водитель автобуса, который вез паломников из Вологды в Москву, нарушил скоростной режим и правила дорожного движения, не соблюдал необходимую дистанцию. В результате он столкнулся с машиной, которая ехала впереди. Теперь прокуратура будет оценивать, как соблюдались правила по безопасности пассажиров. Во время аварии пострадали 22 человека, тех, кто получил серьезные травмы доставили в больницу. Сейчас в стационаре остаются 6 пациентов. Водитель также травмирован, однако его жизни ничего не угрожает. Около 40 пассажиров вскоре смогут отправиться домой, за ними из Вологды выехал новый автобус. Авария произошла на трассе М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области.

В автобусе находились паломники, которые ехали к мощам Святой Матроны.