Российский пожарный самолет Бе-200 разбился в Турции

На место крушения самолета-амфибии Бе-200 в Турции направлена комиссия Минобороны России. По информации военного ведомства, на борту самолета находились 5 российских военнослужащих и три представителя Управления лесного хозяйства Турции, указывавших экипажу очаги тушения природных пожаров. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно. Этим сейчас занимается российское посольство. По предварительным данным телеканала NTV, самолет не смог набрать нужную высоту после забора воды и врезался в скалы. В район катастрофы выдвинулись турецкие спасатели. Самолет-амфибия из состава морской авиации российского ВМФ был направлен ля оказания помощи Турции в тушении природных пожаров 8 июля.

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