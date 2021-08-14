Действие правил ввоза в Россию праворульных автомобилей иностранного производства будет продлено

Их можно будет завозить и в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер, полпред в ДФО Юрий Трутнев. Ранее об этом просил ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. По словам Трутнева инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.