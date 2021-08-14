Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за дождей

Из-за непогоды в 14 городах Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу МЧС, дожди будут идти до утра понедельника и в регионе выпадет до 140 мм осадков. В регионе подтоплены 1300 частных домовладений, более полутора тыс. тыс. придомовых территорий и участок краевой автодороги.