Более 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за дождей

Из-за непогоды в 14 городах Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу МЧС, дожди будут идти до утра понедельника и в регионе выпадет до 140 мм осадков. В регионе подтоплены 1300 частных домовладений, более полутора тыс. тыс. придомовых территорий и участок краевой автодороги.
2021-08-14T15:32:45+03:00
2021-08-14T15:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 14 августа 2021
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