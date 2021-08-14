Путин: Масштаб природных бедствий в некоторых субъектах в настоящее время носит беспрецедентный характер

Это на совещании по ликвидации последствий наводнений и природных пожаров признал Владимир Путин. Президент распорядился Как можно быстро оценить ущерб от природных пожаров, принять планы восстановления, подумать над условиями для жизни людей в зоне риска. Глава государства особо отметил, что все дети из пострадавших от пожаров и потопов регионов должны пойти в школу вовремя.

Для тушения лесных пожаров в Якутии в регион будет направлена дополнительная авиационная группировка. На этот счет распорядился Глава МЧС России Евгений Зиничев, который сейчас находится в Якутии. В настоящее время в тушении задействовано 34 единицы авиационной техники. Всего к тушению пожаров в Якутии привлечено около 5 тыс. человек и более 760 единиц техники. В настоящее время на территории Якутии действует 172 природных пожара.