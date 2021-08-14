Журналистка британской телерадиокорпорации BBC Сара Рейнсфорд опасается, что её никогда не пустят в Россию, где она прожила треть жизни. Ранее МИД не продлил рабочую визу корреспонденту после острых вопросов на пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске.

Решение российского МИДа Сару Рейнсфорд шокировало. Об этом журналистка рассказала в эфире четвертого канала радио BBC. Отказ продлить рабочую визу она расценила как бессрочное выдворение из России. Рейнсфорд напомнила, что прожила здесь почти треть жизни. Из России она вела репортажи в течение пяти лет с 2000 года, в должности корреспондента в Москве работает 7 лет. По словам журналистки, ей очень нравилось пытаться рассказать миру историю России, но делать это становится всё труднее. Она убеждена: её высылают из страны под предлогом отказа продлевать визу. В интервью корреспондент также сказала, что ей ясно дали понять: в Россию она никогда не сможет вернуться. Рабочая виза журналистки BBC по данным Интерфакса истекает в конце лета. Гендиректор медиакорпорации призвал Москву пересмотреть решение об отказе в её продлении. Высылку Рейнсфорд в BBC назвали прямым нападением на свободу СМИ и это осудили. В том же ключе высказался и МИД Британии. В начале недели Рейнсфорд участвовала в пресс-конференции белорусского руководителя и задала ему вопросы о репрессиях, новых санкциях и легитимности главы страны. Это вызвало резкую реакцию Александра Лукашенко.

Рейнсфорд должна покинуть страну в ответ на дискриминацию в отношении российских журналистов, которые работают в Великобритании – в таком ключе представляют ситуацию российские госканалы.