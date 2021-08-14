Сотрудникам посольства США в Кабуле приказано уничтожить секретные документы. Как сообщают источники CNN и Bloomberg, это связано с опасениям, что столицу Афганистана вскоре захватят боевики Талибан*. К уничтожению, в том числе, рекомендованы предметы, на которых изображен флаг США, логотип посольства или других американских ведомств. По словам дипломатического источника CNN, Талибан* может изолировать Кабул в течение недели или ближайших трех дней, однако это не означает, что талибы войдут в столицу.

*террористическая группировка, запрещенная в России